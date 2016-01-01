التعليم تتابع وصول صناديق امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة لجميع لجان الثانوية

قامت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالاطمئنان على وصول صناديق نقل كراسات امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة، التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم، إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



ومن جانبه أكد خالد عبد الحكم، أنه استكمالًا للجهود التى تتم فى العمل المنظم لامتحانات الثانوية العامة فإنه تم وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ وذلك لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بـ(أفيز) مرقم، مشيرًا إلى أنه يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، على أن يفتح فى موعده.



جدير بالذكر أنه ، عدد الطلاب الذين سيؤدوا امتحان الجيولوجيا يبلغ (239,704) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدوا الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)،يبلغ (108,838) طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين سيؤدوا الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق يبلغ (248,513) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.