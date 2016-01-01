شاهد..سقف قاعة أفراح بالسعودية يسقط على رؤوس المدعوين

أثناء إقامة حفل زفاف داخل إحدى قاعات الأفراح شمالي العاصمة السعودية الرياض، انهار جزء من سقف القاعة فوق بعض الحضور، مما أسفر عن إصابة سيدة في الرأس بجروح وكسور بالغة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، أمس السبت، أن المصابة تم نقلها إلى المستشفى، في حين تعرض بعض الحضور لإصابات طفيفة.



وقال أحد أقرباء العروس إن النساء الحاضرات تفاجأن بسقوط جزء من السقف المصنوع من "الجبس"، خلال حفل الزفاف الذي أقيم في الساعات الأولى من فجر أمس السبت.



وأضاف أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر على الفور، إلا أن الهلال الأحم قد تأخر في الوصول إلى القاعة، على عكس الجهات الأمنية.



وتابع أن الهلال الأحمر رفض نقل المصابة إلى المستشفى بسبب عدم حملها إثبات الشخصية، مما اضطرها للبقاء في القاعة لمدة تزيد على الساعة، حتى ذهب ذويها إلى المنزل وأحضروا الإثبات.



وأفاد بأن لجهات الأمنية قد افتتحت تحقيقا بالواقعة، وطالب بمعاقبة المسئول وتغريمه تعويضا عن الخسائر.

