ذا روك يطلق سماعات لاسلكية تنافس beats audio بـ 4500 جنيه..صور

أطلق المصارع والممثل الشهير "داونى جونسون" والمعروف بإسم "ذا روك" أو الصهرة سماعات لاسلكية جديدة، عالية المواصفات لمنافسة سماعات beats audio الشهيرة.



تحمل السماعة إسم "US Sport Wireless — Project Rock Edition"، والتى تعمل على الهاتف بتقنية البلوتوث، ويمكنها العمل مدة 16 ساعة متواصلة، وفى حالة شحنها 5 دقائق فقط تعطيك ساعة كاملة من الأستخدام وهى ميزة تفتقد لها منافساتها.



يذكر أن السماعة من تصنيع علامة "JBL" الشهيرة فى مجال الصوتيات، كام أنها مقاومة للغبار والماء، من أجل استخدامها بقسوة فى صالات التمرين الرياضية "الجيم"، وهو السبب الرئيسي لتصنيعها.