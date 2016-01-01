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توقف خدمة تليجرام في جميع أنحاء العالم

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:26 ص
صدى البلد
وكالات
شتكى رواد موقع التواصل الإجتماعى من توقف خدمة الرسائل فى تطبيق المراسلات الشهير "تليجرام"، فى عدة بلدان حول العالم، حيث واجهوا صعوبة من توقف الخدمة وإنقطاع الإتصال بالخادم عن طريق الإنترنت.

عبر الرواد عن غضبهم من توقف الخدمة، وعلى الجانب الآخر لم تعلن إدارة "تليجرام" عن سبب العطل حتى الآن، الذى أصاب التطبيق وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية لجأ الرواد لمنصات بديلة مثل "ماسنجر" و"واتساب" لحين عودة العمل عليه مجددًا.

يذكر أنه تم تسجيل الإنقطاعات في الساعة 2:00، بتوقيت موسكو في عدد من الدول الأوروبية، خاصة في روسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا، كما تم توثيق مشاكل في الـ ميسينجر في عدة ولايات أمريكية.

واجه حوالي 44 % من المستخدمين مشكلات في الاتصال بالخادم، ولم يتمكن 44 % من تلقي الرسائل أو إرسالها، ولم يستطع 11 بالمئة منهم تسجيل الدخول.

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