استقبال اللاجئين اليمنيين في كوريا الجنوبية بتظاهرات داعمة وأخرى تطالب بطردهم

خرج بعض المتظاهرين في سول عاصمة كوريا الجنوبية أمس السبت، مرددين شعارات مناهضة للاجئين، وذلك أثناء وصول مجموعة من اللاجئين اليمنيين.



وبحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، تجمع المئات من المتظاهرين الغاضبين من الارتفاع السريع في عدد طالبي اللجوء إلى البلاد.



ومن بين الشعارات التي أطلقها المتظاهرون بقلب العاصمة الكورية "أمننا أولا"، وطالبوا بإلغاء سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى البلاد.



وفي الجهة المقابلة، تجمع عدد من المرحبين باللاجئين الذين رفعوا لافتات وأطلقوا هتافات داعمة للاجئين ومرحبة بقدومهم.



وأشارت إلى أن الشرطة الكورية قامت بتطويق التظاهرات التي لم تشهد احتكاكات أو اشتباكات بين الطرفين.



وأضافت أن 552 يمنيا وصلوا إلى جزيرة جيجو الكورية بين شهري يناير ومايو، في حين تقدم 430 آخرين بطلبات لجوء.



ولفتت إلى أن كوريا الجنوبية بدأت بقبول طلبات اللجوء منذ عام 1994، وذلك بعد انضمامها لاتفاقية خاصة بوضع اللاجئين عام 1992



كما أصدرت قانونا ينص على حماية اللاجئين ممن لديهم الأسباب الكافية مثل الخوف من التعرض للاضطهاد على أساس ديني أو عرقي أو سياسي أو اجتماعي، وذلك في عام 2013، لتكون أولى الدول الآسيوية التي تتبنى قانونا بهذا الصدد.