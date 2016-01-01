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أخبار العالم

قتلي وجرحي في تفجير انتحاري جنوب كركوك العراقية

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:37 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
قتل وأصيب عدد من الأشخاص، لم يتم إحصاؤهم بعد، جراء تفجير انتحاري قرب مجمع المخازن الحكومية جنوب كركوك العراقية.

ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ دون المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمنى عراقى قد كشف - أمس - تدمير 3 مضافات "أوكار" لتنظيم داعش الإرهابي والعثور على معمل للعبوات اللاصقة بعملية أمنية مشتركة جنوب غربي محافظة كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد)، تشهد استقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها وسيطرة قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الاتحادية على أقضية ونواحي المحافظة، إلا أن جيوب تنظيم (داعش) لا زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربي المحافظة.

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