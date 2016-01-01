ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التعليم: الوزير فقط صاحب قرار زيادة الكثافة بالمدارس

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
بعثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميا لجميع المديريات التعليمية أعلنت خلاله أنه في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2018/2019 وبمناسبة بدء إجراءات تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والتي تبدأ من 1 يوليو 2018 حتى 15 أغسطس 2018، فإنه ينبه على جميع المديريات والإدارات التعليمية أنه يجوز لوزير التربية والتعليم زيادة الكثافة المقررة أو القبول بالمدارس فوق الكثافة بنسبة 10% بخلاف النسبة المقررة للمحافظين وذلك بالنسبة لجميع أنواع المدارس وجميع أنواع التعليم.

وشددت الوزارة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بعدم قبول أي حالات استثناء فوق الكثافة بالمدارس إلا بموافقة كتابية من وزير التربية والتعليم شخصيًا.
التعليم: الوزير فقط صاحب قرار زيادة الكثافة بالمدارس

ترشيحاتنا

الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء

شاهد... شوبير: لاعبو المنتخب بلا مبادئ

شاهد... ليلى علوي ترقص على «3 دقات»

توقف خدمة تليجرام في جميع أنحاء العالم

تاباريز: هدفنا الوصول إلى نهائي المونديال

اسبانيا وروسيا فى مواجهة تكسير العظام فى دور الـ16 اليوم

شاهد... شوبير يشن هجوما على اتحاد الكرة ويطالب بالكشف عن تقرير كوبر

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

رجائى عطية: مصر أوشكت على الإفلاس قبل ثورة 30 يونيو

المقاولون العرب: تنفيذ 60% من مبنى البرلمان والانتهاء منه خلال عام

تعرف على حكم سجدة الشكر وشروطها

هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

فيديو

مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو
توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو
والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو
حلاق باسم مرسي: قصات شعره مثيرة للجدل..فيديو
تفجير فندق شهير بالصين خلال 10 ثوان فقط..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟