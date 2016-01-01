التعليم: الوزير فقط صاحب قرار زيادة الكثافة بالمدارس

بعثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميا لجميع المديريات التعليمية أعلنت خلاله أنه في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2018/2019 وبمناسبة بدء إجراءات تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والتي تبدأ من 1 يوليو 2018 حتى 15 أغسطس 2018، فإنه ينبه على جميع المديريات والإدارات التعليمية أنه يجوز لوزير التربية والتعليم زيادة الكثافة المقررة أو القبول بالمدارس فوق الكثافة بنسبة 10% بخلاف النسبة المقررة للمحافظين وذلك بالنسبة لجميع أنواع المدارس وجميع أنواع التعليم.



وشددت الوزارة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بعدم قبول أي حالات استثناء فوق الكثافة بالمدارس إلا بموافقة كتابية من وزير التربية والتعليم شخصيًا.