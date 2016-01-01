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محافظات

طلاب الثانوية بالمنوفية يؤدون امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
محمد احمد
يؤدى اليوم الاحد، نحو 28 الفا و848 طالبا بالثانوية العامة، بمحافظة المنوفية، الامتحانات في آخر يوم من مارثون الثانوية العامة.

حيث يؤدى نحو 15 الفا و443 طالبا بقسم علمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية و5 آلاف و742 طالبا بقسم علمي رياضة مادة الاستاتيكا " الرياضيات التطبيقية و7 آلاف و663 مادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الادبي، وذلك في 88 لجنة على مستوى المحافظة.

وفي نفس السياق شهدت لجان المحافظة تشديدات أمنية لمنع وقوع أى عنف أمام اللجان مع انتهاء مارثون الثانوية العامة.

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