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أخبار العالم

تحذيرات من عاصفة إستوائية شديدة في جنوب اليابان

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أفاد مسؤولو الطقس في اليابان بأن العاصفة الإستوائية (برابيرون) ستصل مساء اليوم /الأحد/ لمحافظة أوكيناوا في جنوب البلاد.

وحذر المسئولون - حسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - من أن تلك العاصفة ستؤدي إلى هبوب رياح شديدة وارتفاع الأمواج.. فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية باليابان أن العاصفة (برابيرون) تم رصدها على بعد 280 كيلومترا جنوب مدينة ناها، وأنها تتحرك شمالا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وذكرت الهيئة أن السرعة القصوى للرياح، التي تم رصدها قرب مركز العاصفة، هي حوالي 90 كيلومترا في الساعة.

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