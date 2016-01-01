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أخبار البلد

التنمية المحلية تكثف حملاتها المفاجئة بالمحافظات لرصد المخالفات

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:43 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
ايمان البكش وعمرو ممدوح
تواصل قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية،حملاتها المفاجئة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات ،وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .

وقام قطاع التفتيش بزيارات مفاجئة إلي عدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

كما قام القطاع أيضًا بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم انجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص .

ومن المقرر أن يتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقرير تفصيلي من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم .

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