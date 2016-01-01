التنمية المحلية تكثف حملاتها المفاجئة بالمحافظات لرصد المخالفات

تواصل قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية،حملاتها المفاجئة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات ،وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .





وقام قطاع التفتيش بزيارات مفاجئة إلي عدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .





كما قام القطاع أيضًا بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم انجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص .



