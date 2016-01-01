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أخبار العالم

صحيفة: كيم تشاينا وسينوكيم الصينيتان ستندمجان

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:30 ص
رويترز
أفادت صحيفة تساي تشين الاقتصادية أن مجموعة سينوكيم المملوكة للدولة الصينية وكيم تشيانا ستندمجان وإن نينغ قاو نينغ رئيس مجلس إدارة سينوكيم سيتولى منصب رئيس مجلس ادارة كيم تشاينا.

كانت رويترز قالت إن الشركتين تجريان محادثات اندماج لإقامة أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم بقيمة 120 مليار دولار وإن رئيس سينوكيم سيرأس الكيان الجديد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الشركتين إن نينغ سيصبح رئيس مجلس الإدارة وأمين الحزب في كيم تشاينا في حين سيتقاعد رئيس مجلس الإدارة الحالي رن جيان شين.

وأضاف التقرير أن التغيير الإداري أعلنه مسؤولون من لجنة الرقابة على أصول الدولة وإدارتها ووزارة التنظيم في مقر كيم تشاينا أمس السبت.

وأضافت الصحيفة "لكن لا توجد خطة محددة لكيفية تأسيس الشركة الجديدة".

ورفض متحدث باسم سينوكيم التعليق على تغييرات الإدارة أو الاندماج المحتمل للشركتين.

كذلك لم يرد المسؤول الإعلامي في كيم تشاينا على طلب للتعقيب.

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