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أخبار العالم

اليابان تخفض دفاعاتها ضد صواريخ كوريا الشمالية بعد تحسن العلاقات

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:31 ص
أ.ش.أ
كشفت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية اليوم الأحد أن اليابان تحركت لتقليص دفاعاتها بشأن إطلاق صواريخ محتملة من كوريا الشمالية في أعقاب تحسن العلاقات بين بيونج يانج والدول الغربية .

وأوضحت الصحيفة، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، أنه وحتى وقت قريب، كانت اليابان تمتلك سفنا مجهزة بنظام الدفاع الصاروخي من إيجيس الأمريكي الصنع في بحر اليابان، إلا أنها علقت هذه الخدمة الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد، ستعود السفن إلى مواقعها القتالية خلال 24 ساعة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن اليابان ستختار هذا الأسبوع رادارا متطورا أمريكيا لنظام الدفاع الصاروخى الذى تقدر قيمته بمليارات الدولارات، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الخلافات التجارية مع واشنطن ويوفر حماية متطورة ضد ترسانات كوريا الشمالية والصين.

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