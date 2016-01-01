تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وأعمال الصيانة.



وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، بأن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، ورحلة طيران الجزيرة رقم 91541 المتجهة إلى الكويت.



وأشارت المصادر إلى تأخر إقلاع رحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 510 المتجهة إلى الكويت، بسبب ظروف التشغيل، والأعطال الفنية وأعمال الصيانة.