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محافظات

استنفار أمني بمحيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:33 ص
طلاب الثانوية العامة..
طلاب الثانوية العامة.. أرشيفية
إبراهيم جادالله
شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاحد، استنفارًا أمنيًا، ضمن الخطة الأمنية، المكلفة بتأمين الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتبين انتظام الخدمات أمام المدارس.

وأشارت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى انتظام 14 لجنة فى الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الجيولوجيا والاستاتيكا وشعبة الأدبي مادة الجغرافيا.

وأكد مصدر أمني أن الخطة الأمنية، تضمنت زيادة تكثيف الخدمات الأمنية، برئاسة ضابط مباحث على عدد من اللجان بالتنسيق مع التربية والتعليم.

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