رئيس الوزراء يصل إلى نواكشوط للمشاركة بالقمة الأفريقية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل لها، منذُ قليل، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وصل اليوم، الأحد، إلى نواكشوط للمشاركة بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 31، تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. مسار مستدام لتحويل أفريقيا".



وتتركز قمة قادة دول الاتحاد الأفريقى فى نواكشوط حول تعزيز التضامن فى القارة، والتى تعد أحد الأهداف الأساسية للقمة.



وتتضمن القمة عدة ملفات تأتى على رأسها محاربة الفساد بالقارة الأفريقية، وبحث الملف الأمني والسياسي، فضلا عن ملف تمويل الاتحاد الأفريقي.



وتتناول القمة بحث النزاعات المسلحة والأوضاع في بؤر التوتر بالقارة، خاصة وسط أفريقيا.



