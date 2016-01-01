صحيفة إماراتية: تسليم ميناء ومدينة الحديدة بداية الحل السياسي

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في افتتاحيتها الصادرة اليوم، الأحد، أن الإمارات وبقية دول التحالف العربي تدعم أي جهود دولية لإنهاء الأزمة اليمنية، وتبذل كل الجهود الممكنة من أجل تلبية احتياجات الشعب اليمني.



وأوضحت الصحيفة - تحت عنوان "تسليم الحديدة طريق الحل السياسي" - أن تصريحات السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، بدعم جهود المبعوث الدولي لتسهيل عملية تسليم الحوثيين ميناء ومدينة الحديدة إلى الحكومة اليمنية سلميًا ودون شروط، جاءت لتؤكد هذا الموقف، كما أكدت الحكومة اليمنية أن طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة، وتجنيب المدنيين عبث الميليشيا وسلاحهم، وأن الحل السياسي يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث.



وقالت إن ذلك يأتي بالتزامن مع النجاحات التي تحققها المقاومة اليمنية بدعم من قوات التحالف، وإن الحوثيين استغلوا ميناء الحديدة من أجل إدخال الأسلحة الإيرانية بدلًا من المساعدات متناسين معاناة الشعب اليمني.



واختتمت الصحيفة مؤكدة أنه الآن بعد النجاحات يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل تسليم الميناء حتى يمكن إدخال المساعدات، ورفع المعاناة عن اليمنيين لتكون البداية الصحيحة لإنهاء الأزمة.