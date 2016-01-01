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أخبار العالم

كوريا الجنوبية توقف أعمال إعادة إعمار قواعدها العسكرية القريبة من بيونج يانج

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أوقف الجيش الكوري الجنوبي خطط إعادة الإعمار لقواعد الجيش الواقعة في مناطق خط المواجهة على بعد 5-10 كيلومترات من المنطقة المنزوعة السلاح.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول حكومي قوله، اليوم /الأحد/، "إنه تم تعليق خطط بناء جديدة لنحو 90 إلى 100 وحدة من الجيش، حيث أنها الأقرب إلى المنطقة المجردة من السلاح وضمن خط السيطرة المدني، وحيث تتمركز كتيبة الاستطلاع والمدفعية والمعلومات".

ويعتقد أن هذا القرار يمثل جهود سول الرامية إلى دعم جزء من إعلان "بانمونجوم" في 27 أبريل الماضي، والذي اتفقت فيه الكوريتان على تنفيذ نزع السلاح على مراحل والاستعداد لتحريك قواعد المواجهة لمنطقة أبعد من الحدود إذا لزم الأمر.. فيما تشمل عملية البناء المخطط بناء ثكنات جديدة وتحسين مواقع المدفعية.

وقال مسؤول آخر "إنه مع تحسن العلاقات بين الكوريتين وتغير الظروف الأمنية، تظهر الحاجة إلى تغييرات إضافية في مناطق المواجهة".

ومن المتوقع أن تناقش الكوريتان سلسلة من الإجراءات لتأييد الإعلان للتخفيف من حدة التوتر العسكري الحاد في المناطق الحدودية بينهما.

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