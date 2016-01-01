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محافظات

تعليم الشرقية: انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انتظام أعمال امتحانات "الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة" بجميع اللجان المخصصة لأعمال الامتحانات.

وأضاف "عبدالحميد"،في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم التشديد على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة صناديق الأسئلة، وكيفية التعامل داخل اللجنة وكذلك الحرص على معرفة تشكيل اللجان الفرعية حتى لا يتسبب في أخطاء لحظة توزيع كراسات الأسئلة والإجابة على الطلاب داخل اللجان الفرعية، مطالبا بضرورة أن يكون الملاحظ متيقظا داخل اللجنة.

ونوه إلى وصول أوراق الأسئلة والإجابات في الموعد المحدد دون تأخير بالإضافة إلى دخول الطلاب اللجان في الموعد المخصص لهم.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 م- 2018 م بمحافظة الشرقية يبلغ 41727 طالبًا وطالبة موزعين على 113 لجنة امتحانية.

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