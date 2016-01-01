التعاقد على إطلاق التيار الكهربي لـ 5 محطات مياه شرب بسوهاج استعدادًا للتشغيل

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا ضم مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاتفاق على قيام شركة مياه الشرب بالتعاقد مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربى لمحطات مياه الشرب الجارى تنفيذها بسوهاج.
صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مشيرا إلى أن هذه المحطات تشمل محطة مياه ادفا وأولاد نصير السطحية بمركز سوهاج، ومحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام، ومحطة مياه فاوجلي المدمجة بمركز ساقلتة، ومحطتى معالجة الحديد والمنجنيز الزهراء وام دومة بمركز طما.
أوضح رئيس الشركة ان الهيئة القومية لمياه الشرب تقوم بتنفيذ تلك المحطات، التى تساهم فى القضاء على ضعف المياه، وزيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه ادفا وأولاد نصير السطحية 17 ألف متر مكعب يوم، وتخدم قرى ادفا وأولاد نصير والقرى المجاورة بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة ألفى متر مكعب يوم، وتخدم قرية اولاد الشيخ بتكلفة 13 مليون جنيه، وكذلك تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه فاوجلي المدمجة الفى متر مكعب يوم، وتخدم قرية فاوجلى بتكلفة 15 مليون جنيه، هذا بالإضافة الى محطة معالجة حديد ومنجنيز مياه الزهراء بمركز طما، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 الاف متر مكعب، يوم وتخدم مدينة طما بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومحطة مياه معالجة حديد ومنجنيز ام دومة بمركز طما، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 الاف متر مكعب يوم، وتخدم قرية ام دومة ونجوعها بتكلفة 12.5 مليون جنيه.