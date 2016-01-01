التعاقد على إطلاق التيار الكهربي لـ 5 محطات مياه شرب بسوهاج استعدادًا للتشغيل

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا ضم مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاتفاق على قيام شركة مياه الشرب بالتعاقد مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربى لمحطات مياه الشرب الجارى تنفيذها بسوهاج.





صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مشيرا إلى أن هذه المحطات تشمل محطة مياه ادفا وأولاد نصير السطحية بمركز سوهاج، ومحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام، ومحطة مياه فاوجلي المدمجة بمركز ساقلتة، ومحطتى معالجة الحديد والمنجنيز الزهراء وام دومة بمركز طما.



