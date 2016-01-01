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أخبار البلد

رئيس الوزراء الموريتاني يستقبل مدبولي في مطار نواكشوط

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:38 ص
رئيس الوزراء الموريتانى
رئيس الوزراء الموريتانى
محمود مطاوع
استقبل رئيس مجلس الوزراء الموريتانى، يحيى ولد حدمين، صباح، اليوم، الاحد، بمطار نواكشوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يحضر اليوم الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعقد المؤتمر يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، وتتضمن فعالياته مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات في مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.


وشكر الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الموريتانى على حسن الاستقبال، معربا عن تمنياته بنجاح أعمال القمة، وزيادة أوجه التعاون بين البلدين.

ورحب رئيس الوزراء الموريتانى بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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