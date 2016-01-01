شاهد.. تمارين رياضية لحل مشاكل منطقة الظهر

قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة رياضية ومجموعة تمارين علاجية لفرد القوام وتعديله، اليوم، الأحد، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد».



وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية لتجنب مشاكل العمود الفقري بمنطقة الظهر.



كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

