ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

ماسك فعال للتخلص من إسمرار البشرة نهائيا

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:45 ص
ماسك لتفتيح البشرة
ماسك لتفتيح البشرة
آية التيجي
تعاني الفتيات من اسمرار البشرة وبالأخص في الأماكن الحساسة والوجه، وهو ما يتسبب بالكثير من الإحراج لهن، وبالرغم من انتشار العديد من المنتجات التي تعدهن بالحصول على النتائج المطلوبة، الا أنها تحدث بعض الفروق، لكنها ليست بالنتائج المرضية.

لذا قمنا بنقل وصفة للتخلص من اسمرار البشرة، وبطريقة فعالة، وغير مكلفة، وذلك عبر استخدام الزبادي والمعروف بنتائجه الفعالة في المساهمة على التخلص من اثار الاسمرار، وقدرته على تجديد خلايا البشرة، والليمون له خصائص فعالة لتفتيح البشرة، بالإضافة إلى العسل الذي يغذي البشرة ويعمل على شدها بشكل رائع، وإليكم الوصفة بالتفصيل:

المكونات:
كوب من الزبادي
كيس لبن بودرة صغير.
ملعقة عسل كبيرة.
عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:
قومي بخلط المكونات على بعضهم البعض حتى تحصلي على خليط متجانس وغير متماسك، وإذا شعرت بأنه متماسك يمكنك إضافة بعض الحليب السائل.

طريقة الاستعمال:
1- يتم وضع الخليط على البشرة المراد تفتيحها، وبالأخص في الاماكن الحساسة، وذلك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

2- قومي بفرك بشرتك بلطف بقطعة من القماش.

3- قومي بشطف بشرتك بماء فاتر.

4- رطبي بشرتك باى نوع كريم مرطب، او باستخدام زيت الأطفال.

ويمكن لهذا الماسك البسيط ان يقوم بالفرق وبالنتائج التي لطالما حلمتي بها، حيث انه يعطي البشرة حيوية ونظارة، ويوحد لونها، ولا يترك اى بقع غامقة، وإذا كانت بشرتك جافة تجنبي وضع الليمون، لتجنب جفافها.

ترشيحاتنا

3 مسلسلات تركية تعرض في الهند.. قريبا

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

ننشر استعدادات التعليم لتنفيذ مشروع التعليم في الصفوف الأولى

شاهد... شوبير يهاجم مروجي الشائعات عن محمد صلاح

تناولي الشاي الأزرق وتمتعي بفوائده

المقاولون العرب: تنفيذ 60% من مبنى البرلمان والانتهاء منه خلال عام

والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو

فيديو جراف.. لعنة المونديال تقصي الأبطال من دور المجموعات

شاهد.. تمارين رياضية لحل مشاكل منطقة الظهر

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والقاهرة 34.. فيديو

أحمد سعد ينشر فيديو رومانسيا مع سمية الخشاب

حلاق باسم مرسي: قصات شعره مثيرة للجدل..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

فيديو

مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو
توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو
والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو
حلاق باسم مرسي: قصات شعره مثيرة للجدل..فيديو
تفجير فندق شهير بالصين خلال 10 ثوان فقط..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟