ماسك فعال للتخلص من إسمرار البشرة نهائيا

تعاني الفتيات من اسمرار البشرة وبالأخص في الأماكن الحساسة والوجه، وهو ما يتسبب بالكثير من الإحراج لهن، وبالرغم من انتشار العديد من المنتجات التي تعدهن بالحصول على النتائج المطلوبة، الا أنها تحدث بعض الفروق، لكنها ليست بالنتائج المرضية.



لذا قمنا بنقل وصفة للتخلص من اسمرار البشرة، وبطريقة فعالة، وغير مكلفة، وذلك عبر استخدام الزبادي والمعروف بنتائجه الفعالة في المساهمة على التخلص من اثار الاسمرار، وقدرته على تجديد خلايا البشرة، والليمون له خصائص فعالة لتفتيح البشرة، بالإضافة إلى العسل الذي يغذي البشرة ويعمل على شدها بشكل رائع، وإليكم الوصفة بالتفصيل:



المكونات:

كوب من الزبادي

كيس لبن بودرة صغير.

ملعقة عسل كبيرة.

عصير نصف ليمونة.



طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات على بعضهم البعض حتى تحصلي على خليط متجانس وغير متماسك، وإذا شعرت بأنه متماسك يمكنك إضافة بعض الحليب السائل.



طريقة الاستعمال:

1- يتم وضع الخليط على البشرة المراد تفتيحها، وبالأخص في الاماكن الحساسة، وذلك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.



2- قومي بفرك بشرتك بلطف بقطعة من القماش.



3- قومي بشطف بشرتك بماء فاتر.



4- رطبي بشرتك باى نوع كريم مرطب، او باستخدام زيت الأطفال.



ويمكن لهذا الماسك البسيط ان يقوم بالفرق وبالنتائج التي لطالما حلمتي بها، حيث انه يعطي البشرة حيوية ونظارة، ويوحد لونها، ولا يترك اى بقع غامقة، وإذا كانت بشرتك جافة تجنبي وضع الليمون، لتجنب جفافها.