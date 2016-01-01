شاومينج ينشر صورًا من امتحان فلسفة الثانوية..والتعليم تتتبعها

نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" الآن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا من بوكليت امتحان مادة الفلسفة الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة داخل اللجان.



ومن جانبه، يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بلا تهاون.



جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الجيولوجيا (239.704) طالب وطالبة بشعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدوا الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) (108,838) طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق يبلغ (248,513) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.