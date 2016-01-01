ياسر إبراهيم على أعتاب العودة إلى الزمالك

اقترب ياسر إبراهيم، مدافع فريق سموحة،من العودة إلى الزمالك، في الموسم القادم، في ظل المفاوضات الجادة من قبل إدارة الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور مع اللاعب، ومحمد فرج عامر رئيس سموحة.



وشهدت الساعات الماضية تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الناديين،بعد أن كان سموحة قد طلب نحو مليون و500 ألف دولار لبيع اللاعب، إلا أنه تنازل عن جزء من المطالب المالية بناء على طلب اللاعب.



وشهدت الساعات الماضية ضغطا من اللاعب على فرج عامر، للسماح له بالعودة من جديد إلى الزمالك، خاصة أنه من أبناء القلعة البيضاء.