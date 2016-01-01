محمد رمضان يثير الجدل بسبب تصريحاته عن عادل إمام

حالة من الجدل أثارها النجم محمد رمضان مؤخرًا بعد تأكيده أن عادل إمام يرفض أن يعمل معه رغم محاولاته الكثيرة للوقوف أمامه ولو من خلال مشهد واحد، فقد أكد رمضان أنه اتصل بالمخرج محمد إمام لكي يشارك ولو من خلال مشهد واحد بمسلسل "عوالم خفية" للزعيم والذي عُرض في رمضان الماضي إلا أن طلبه تم تجاهله.





محمد رمضان لم يكتف بهذه التصريحات المثيرة للجدل بل أكد أن الزعيم رفض منذ سنوات ظهوره ضيف شرف من خلال فيلم حسن ومرقص رغم إيمان النجم الراحل عمر الشريف بموهبته ودعمه باستمرار له.



