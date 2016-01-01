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فن

محمد رمضان يثير الجدل بسبب تصريحاته عن عادل إمام

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
نورا نبيل
حالة من الجدل أثارها النجم محمد رمضان مؤخرًا بعد تأكيده أن عادل إمام يرفض أن يعمل معه رغم محاولاته الكثيرة للوقوف أمامه ولو من خلال مشهد واحد، فقد أكد رمضان أنه اتصل بالمخرج محمد إمام لكي يشارك ولو من خلال مشهد واحد بمسلسل "عوالم خفية" للزعيم والذي عُرض في رمضان الماضي إلا أن طلبه تم تجاهله.

محمد رمضان لم يكتف بهذه التصريحات المثيرة للجدل بل أكد أن الزعيم رفض منذ سنوات ظهوره ضيف شرف من خلال فيلم حسن ومرقص رغم إيمان النجم الراحل عمر الشريف بموهبته ودعمه باستمرار له.

وقد أشعلت هذه التصريحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعاطف البعض مع "رمضان" بينما انتقده البعض مؤكدين أنه يحاول أن يُثير الجدل دائمًا بحديثه عن علاقته بالوسط الفني.

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