صحف الكويت: الرئيس السيسي يشيد بنجاح ثورة 30 يونيو في وقف التطرف بالمنطقة.. مصر تبني أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.. مظاهرات في ليبيا دعما لقرارات المشير حفتر.. وفرنسا تغتال حلم ميسي

السيسي: الشعب المصري أوقف بثورة 30 يونيو موجة التطرف في المنطقة

ترامب يعلن موافقة خادم الحرمين على زيادة إنتاج النفط

ليبيا: مظاهرات داعمة لقرار حفتر بتسليم موانئ النفط للحكومة

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها إلى الشعب المصرى أمس، السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، كما اهتمت بالمظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إنشاء مصر لأكبر تجمع كيماويات بالشرق الأوسط، فضلا عن موافقة خادم الحرمين الشريفين على زيادة إنتاج النفط.تصدرت الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، حيث نشرت صحيفة "الصباح" تقريرا بعنوان "السيسي: الشعب المصري أوقف بثورة 30 يونيو موجة التطرف في المنطقة"، مشيرة إلى تصريحات الرئيس السيسي الذي أكد أن الشعب المصري أوقف في الثلاثين من يونيو 2013، موجة التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة، مشيرا إلى نجاح مصر في استكمال تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.وأشارت إلى قول الرئيس السيسي إِن العالم انحنى احتراما لإرادة المصريين في ذلك اليوم، وتغير وجه المنطقة من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، إلى رحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس السيسي أكد أن السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، أنتجت ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد، كما استعرض تجربة مصر في مواجهة التحديات الثلاثة.وأشارت إلى كلمة الرئيس بالأمس التي أكد من خلالها أن أن ملايين المصريين انتفضوا في ذلك اليوم المشهود، نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل؛ حيث أوقفوا في ذلك اليوم موجة التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، لكن كان لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير.وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة نجحت في تحقيق أكبر احيتاطي نقدى في تاريخها وصل إلى 44 مليار دولار بعد أن وصل احتياطي النقد الأجنبي في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ومعدل النمو الاقتصادي لحوالي 2%، إلا أنه حاليا وصل إلى 5.4%، في حين أن المستهدف رفعه إلى 7% خلال السنوات المقبلة.فيما نشرت صحيفة "الجريدة" تقريرا بعنوان "بقيمة 11 مليار دولار.. مصر تنشئ أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى توقيع مصر على عقد انشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة بمحافظة السويس.وشهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مراسم توقيع العقد بين رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، ورئيس مجلس إدارة شركة "كاربون القابضة" باسل الباز، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار علما بأن المشروع يقام على مساحة تبلغ خمسة ملايين متر مربع.وقال الملا إن مصر تسير بثقة نحو تحقيق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية موارد الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بمثل هذه المشاريع العملاقة وتعمل على تذليل أي عقبات تواجهها، مضيفا أن هذا المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية، مؤكدا أن مصر لديها جميع المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماويات متميزة.وأوضح أن تدشين المشروع يتواكب مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أهداف الحكومة خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه ستتم الاستعانة بالمكون المحلي في المشروع من شركات وكوادر مؤهلة، كما أوضح الفريق مميش أن المشروع سيكون له جانب كبير في تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استنادا إلى ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية، كما يعد قاعدة لانطلاق العديد من المشاريع التكميلية التي تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مصر من خلال المشروع.واهتمت صحيفة "الوطن" بموافقة العاهل السعودي على زيادة إنتاج النفط، ونشرت تقريرا بعنوان "ترامب يعلن موافقة خادم الحرمين على زيادة إنتاج النفط"، وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت للتو إلى الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب أن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض".وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان وترامب أكدا خلال اتصال جرى بينهما "على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات".وفي الشأن الرياضي، اهتمت الصحف بالفوز المفاجئ لمنتخب فرنسا على الأرجنتين ونشرت تقريرا بعنوان "فرنسا تنهي مغامرة الأرجنتين.. وتغتال حلم ميسي"، وقالت خلال التقرير: "قد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا حلم الفوز بكأس العالم في مشاركته الرابعة بالبطولة، وذلك بخسارة كبيرة أمام فرنسا بنتيجة 3-4، أمس السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16 لمونديال «روسيا 2018» ، حيث سجل رباعية فرنسا أنطوان جريزمان وبنيامين بافارد وكيليان مبابي «ثنائية» بالدقائق 13 من ركلة جزاء و57 و64 و68، مقابل ثلاثية للأرجنتين سجلها آنخيل دي ماريا وجابرييل ميركادو وسيرجيو أجويرو ، في الدقائق 41 و48 و93".كما اهتمت الصحيفة ذاتها بالوضع الليبي ونشرت تقريرا بعنوان "ليبيا: مظاهرات داعمة لقرار حفتر بتسليم موانئ النفط للحكومة"، مشيرة إلى قول الناطق باسم المجلس البلدي في درنة عبد الكريم صبره، إن قوات الجيش تعكف حاليًا على تمشيط منطقة «الجبيلة» في وسط البلاد.وأكد صبرة أن قوات الجيش تحاصر خلية من الجماعات المتطرفة المختبئة في وسط المدينة القديمة، وقال إن الجيش طالب الأهالي بالرجوع لدرنة خاصة في المناطق التي جرى تمشيطها، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق الساحلي المؤدي الى بنغازي وطبرق.ولفتت إلى تجمع عدد من المتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة طبرق، داعمين لقرار قائد الجيش الليبي، بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمؤقتة، موضحة أن المتظاهرون باركوا انتصارات الجيش الليبي وتحريره مدينة درنه كاملة من التشكيلات الإرهابية ورجوعها لحضن الوطن.وأضافت أن مئات المتظاهرين رفعوا شعارات تشجع قرار المشير خليفة حفتر في تسليم الموانئ النفطية، وقطع دعم الإرهاب من خلال مؤسسة النفط بغرب البلاد برئاسة صنع الله، ومن بين العبارات التي حملها المتظاهرون «نؤيد قرار المشير حفتر، نطالب البرلمان بتشكيل حكومة أزمة، الجيش الليبي والموانئ النفطية خط أحمر».