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شاهد.. ماذا قال مصطفى بكرى عن حادثة امرأة يمنية قتلها الحوثيون

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
منار نور
نشر الإعلامى مصطفى بكرى تفاصيل حادثة السيدة إيمان اليمنية التى تم قتلها على يد الحوثيين فى مدينة الحديدة.

وكتب "بكرى"، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المواقع اليمنية تتحدث عن مأساة أم يمنية قتلها الحوثيون في مدينة الحديدة بلا رحمة، السيدة التي فقدت زوجها بفعل لغم وضعه الحوثيون تدعى إيمان محمد الفتيح، وهي تنتمي لذات عائلة الفنان والموسيقار اليمني المعروف أحمد فتحي، لقد حاول بعض الحوثيين، وتحديدا أحد قياداتهم، اقتحام منزلها للدخول إليه، إلا أن السيدة إيمان رفضت أن تفتح الباب وظلت صامدة داخل بيتها لكن القتلة اقتحموا المنزل عنوة وأخرجوا السيدة واعتدوا عليها ثم قتلوها أمام الجميع، هكذا جرت أحداث الجريمة في الحديدة، ما أثار حالة من الغضب الشديد والاستياء الواسع بين أبناء اليمن ولدى الرأي العام في الداخل والخارج، عدا منظمات حقوق الإنسان الممولة خارجيا".

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