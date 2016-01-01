أزمة جديدة تطارد فيلم كارما

علم "صدى البلد" أن بعض دور العرض السينيمائية في القاهرة بدأت في رفع فيلم "كارما" من قاعاتها، وذلك بسبب ضعف الإقبال عليه، حيث فضل المسئولون عن دور العرض إعطاء فرص أكبر لفيلم حرب كرموز وللأفلام الأمريكية.



وكان فيلم كارما جاء بالمركز الأخير بقائمة ايردات الأفلام المعروضة خلال موسم عيد الفطر السينمائي، فإيراداته لم تتجاوز 5 ملايين جنيه.



يشارك في بطولة فيلم "كارما" عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وخالد الصاوي والعمل من إخراج خالد يوس .

