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فن

تعرف على اسم ألبوم إليسا الجديد

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:00 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اسم ألبوم اليسا الجديد، والذي يحمل اسم "الى كل اللي بيحبوني" وهي أول أغنية قامت بتسجيلها في استديوهات بيروت.

وكانت إليسا أعلنت عن أنها ستقوم بطرح أجزاء من أغنيات ألبومها الجديد غدا، الاثنين، قبل أسابيع من طرحه، حيث تنتظر انتهاء كأس العالم في روسيا لطرحه.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: رامي جمال، ومحمد يحيى، ومدين، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، وسليم عساف.

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