سيناوية تتحدى الإرهاب بأول مقهى نسائي في العريش.. صور





وتابعت بيومي "الفن والثقافة هو السلاح الذي يمكنه حسم معركة التطرف والإرهاب مبكرا"، وأشارت بنت سيناء إلى أنها نجحت في افتتاح مقهى للنساء فقط يمكن للسيدات والفتيات أن يقضين فيه وقتا لطيفا مع أبنائهن، والتمتع بخدمات ترفيهية وثقافية، وذلك رغم الدعوات المتشددة والأفكار المتطرفة التي ترفض خروج المرأة وتعاملها كعورة.



وأشارت أريج إلى أن المقهى لا يقدم فيه الشيشة، ولا يسمح بتدخين السجائر، مراعاة للعادات والتقاليد التي ترفض ذلك الأمر بالنسبة للفتيات، مضيفة أن المقهى يقدم خدمات ثقافية عديدة بينها تعليم الفنون المختلفة كالرسم والموسيقى، فضلا عن وجود ألعاب للأطفال .



وأجابت الفتاة عن سؤال حول طبيعة الأمن بالمنطقة التي يقام فيها المقهى وهل يمكن أن يتعرض لتهديدات إرهابية، قائلة "الرسالة التي نريد توصيلها لمواجهة الإرهابيين هي أننا لا نخشى تهديداتهم ولن نستسلم لأفكارهم المتطرفة وسنمارس حياتنا بحرية دون خوف ولكن مع مراعاة تقاليدنا وثقافتنا دون الخروج عنها"، مضيفة أنه رغم كل ذلك فإن المقهى يقع في شارع مؤمن تماما ومراقب بكاميرات ثابتة على مدار الـ24 ساعة.



وأوضحت أريج أن المقهى يضم ركنا للقراءة والرسم والتلوين والترفيه عن الأطفال، وأن الأسعار تتراوح ما بين 10 و30 جنيها، وأن الهدف الرئيسي هو تخصيص مكان يتيح لنساء سيناء أن يقضين فيه وقتا لطيفا دون مضايقات أو تحرش، مؤكدة أنه سيتم توسيع المقهى لاستيعاب أكبر عدد من السيدات والفتيات.

نجحت فتاة مصرية من أبناء سيناء في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة بطريقتها الخاصة بعدما أقامت مقهى خاص للنساء فقط في قلب مدينة العريش، حيث شهدت المدينة الغارقة في أصوات الرصاص والقنابل في إطار العمليات الشاملة لمواجهة الإرهاب، مساء الخميس الماضى، افتتاح أول مقهى خاص بالنساء تملكه وتديره فتاة لا تتجاوز العشرين من عمرها، تقدم فيه خدمات ترفيهية وثقافية.وقالت أريج بيومي صاحبة المقهى لموقع "العربية.نت"، إنها لا زالت طالبة بكلية التربية بجامعة العريش وإنها افتتحت المقهى بدعم مالي من أسرتها، مضيفة أنها أطلقت عليه اسم "السنفورة" لأن والدها كان يطلق عليها هذا الوصف بسبب قصرها، وأرجعت الفتاة الشابة السبب للقيام بهذا المشروع إلى أنها أرادت توصيل رسالة من خلال افتتاح المقهى وهي أن "الحياة ستنتصر في النهاية على كل دعوات الخراب والدمار والإرهاب والقتل وسفك الدماء".