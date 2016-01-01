سيولة مرورية بشوارع العاصمة
الأحد 01/يوليه/2018 - 10:58 ص
صورة أرشيفية - زحام مرورى
تشهد محافظة القاهرة خلال فترة الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة علي كافة المحاور علي مستوي المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق وقوع أي حوادث ولا ينصح بتعديل باقى المسارات.
قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.
وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة .