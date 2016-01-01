المحكمة الدستورية بمالي: 17 مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي قائمة المرشحين المؤقتة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تضم حتى الآن 17 شخصا، فيما من المقرر أن يجرى التصويت في 29 يوليو الجاري، وهو موعد الجولة الأولى للاقتراع.



وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الأحد/ أن المحكمة الدستورية للبلاد صدقت على 17 طلبا من أصل 30 تم تقديمهم، موضحا أن بين المرشحين الذين تم اختيارهم بالفعل، امرأة واحدة فقط وهي سيدة الأعمال دجينيبا نيداي، وشعارها هو "صوتوا لامرأة فإن الرجال فشلوا".



وأوضح الراديو أن القائمة المؤقتة تضم أيضا رئيس الدولة المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا و5 من وزرائه السابقين، فضلا عن مامادو ديارا وزير الاقتصاد السابق، ومحمد علي باتيلي وزير العدل السابق، والجنرال السابق سينو كوليبالي، وموديبو سيديبي رئيس الوزراء السابق، وتعد هذه هي المرة الثانية له التي يشارك فيها في الانتخابات الرئاسية.



وأفاد بأن زعيم المعارضة في مالي سوميلا سيسي سيشارك في سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن قائمة المرشحين يمكن تعديلها في 4 يوليو الجاري، تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الدستورية.



وكان الآلاف من أنصار المعارضة في مالي قد خرجوا في 8 يونيو الماضي في مسيرة بالعاصمة باماكو، لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في البلاد.

