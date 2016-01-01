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أخبار العالم

نائب عراقي: هجمات داعش بديالي الشهر الماضي الأعلى خلال 2018

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
ا ش ا
أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالي النائب فرات التميمي أن ثلاث مناطق في المحافظة تحتاج إلى قوات غير تقليدية لمواجهة خطر تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرا إلى أن معدل هجمات التنظيم الإرهابي خلال الشهر الماضي هو الأعلى خلال 2018.

وقال التميمي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الوضع الأمني في ديالي يواجه تحديات كبيرة مؤخرا بعد بروز خطر خلايا (داعش) بشكل لافت في مناطق عدة، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوات الأمنية".

وأضاف أن مكافحة إرهاب (داعش) في مناطق حوض الوقف (الواقعة على بعد 25 كم شمال شرق ب‍عقوبة) وحمرين والحدود بين ديالي وصلاح الدين من ناحية العظيم تحتاج إلى قوات غير تقليدية لمواجهة خطر (داعش)، باعتبارها مناطق ذات تضاريس معقدة للغاية.
وكان تنظيم (داعش) قد شن مؤخرا سلسلة هجمات على مناطق عدة في ديالي، استهدفت نقاط مرابطة ومركبات، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

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