ناصر خليفة يكتب: الإسلام واضح الدلالة.. والمتشددون جعلوه أغلالا

أتفق وأتوافق تماما مع جيش بلدي العظيم درع كرامتنا واستقلالنا ورجال شرطتنا الأبطال حماة أمننا، الذين حاربوا ومازالوا يحاربون الإرهاب والعنف والتطرف والداعشية، كما أني أمقت "التكفيريين" الذين يواجهون الفكر بالرصاص والكلمة بالقتل من تيارات الإسلام السياسي المتشدد، وأعلم يقينا أن "المتأسلمين" لا يصلحون لحكم مصر ولا غير مصر من أمثال الجماعات التي اتخذت من الدين ستارا لإخفاء ما في نفوسهم من أطماع سياسية ومحاولات اعتلاء منصة الحكم باسم الدين والمذهب والطائفية.





كما أني من مؤيدي فصل الدين "كنظام حكم بالخلافة" عن سياسة الدولة بدستورها وتشريعاتها وقوانينها التي تشكل الدولة المدنية الحديثة، وليس فصل الدين بأخلاقياته عن مجتمع المسلمين بالكلية، وفي "نفس ذات الوقت"، لا أقبل تلك الهجمة الشعواء على الإسلام على أنه دين إرهاب وقتل، إلى حد التشكيك في أصول الدين وثوابت العقيدة، فالأسلوب الساخر والمنهج التهكمي الذي اتبعه "العقلانيون القدامى" ويتبعه "التنويريون الجدد" في كل مقالاتهم ومقابلاتهم الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعج بمحاولات تصدير سلبيات بعض المسلمين إلى حد تعمد نشر نسخة مشوَهَة عن الإسلام ومشوِهِة لحقيقته بكل استهزاء وسخرية واستنكار، متهمينه بالجهل المركب وبالحمق والتخلف والرجعية وأنه السبب الاساس في كل تأخر.

ثم يأتون على التراث الإسلامي جملة وتفصيلا! وكأن العلة في العقيدة نفسها قرآنا وسنة وليس في شخص الإرهابيين وأفكارهم الداعشية التي تريد الوصول للحكم تحت مظلة الخلافة المزعومة وتحت مجموعة من التأويلات لنصوص اجتزأوها من سياقها متجاهلين تماما سبب التنزيل، لتخدم أغراضهم وتبرر إرهابهم!ومما أثار دهشتي من هؤلاء العقلانيين التنويريين أني لم أجدهم "مرة واحدة" يهاجم سلبيات أي معتقد آخر، سواء كان معتقدا سماويا أو غير سماوي أو حتى مذهب من المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى! وهنا أخص بالذكر الطبيب "خالد منتصر" وأقول له: لماذا لم أجدك في مقال أو مقابلة أو مشاركة على مواقع التواصل، أبدا تنتقد أو تعيب تصرفات وسلوكيات المذاهب الأخرى فأنت تعلم عن الفرق والمذاهب من الشيعة وتجاوزاتهم في يوم كربلاء ومشاهد شعائرهم بل "هرطقاتهم" ولطمهم وتطبيرهم وهي تعج بالطائفية والعصبية بوضوح الشم! فهل تراها تتفق مع العقل والمنطق والعلوم الحديثة أم أنك تميل لمذهبهم ويميلون لك! كما أني لم أرك تنتقد أو تعترض أو حتى تستاء وتمتعض لأفعال خدام الأضرحة المتمسحين بجدران قبور من يعتبرونهم أولياء الله الصالحين!أليست هذه بدع وخرافات أم أنها أيضا تروق لك ويروق لك "عُبّاد القبور والأضرحة" بينما حقيقة الصوفية أعظم من تلك الشكليات! لماذا ما تدعيه من غيرة على صورة الإسلام لا تتجلى إلا عند جماعة واحدة دون كل الجماعات الأخرى، وتتعمد إثارة مشاعرهم هم فقط !مما يثير علامات استفهام كثيرة حول أفكارك؟؟؟؟؟ولست معك ولا مع غيرك عندما تسلطون سهامكم المسمومة لمؤسسة الأزهر معلنين ضده حربا شعواء تريدون النيل منه والقضاء عليه وأنت تعلم أنه يمثل وسطية الإسلام وسماحته، وليس له علاقة بالتطرف ولا بالإرهاب وإن شذ بعض منتسبيه فليس سببا لهدم مؤسسة إسلامية بحجم الأزهر بدلا من دعمه ومساندته في محاربة الفكر المتطرف!شاهدتك كثيرا وأنت تحاور من يختلفون معك ولم أجد منك في العلم ذهنا حاضرا فلست أنت عالما بما تدعيه ولا تملك رؤية ثاقبة أو حُجة قاطعة لتؤكد بها صحة ما تتقوله على الإسلام والمسلمين، لم أر سوى شخص يبحث عن الشهرة والنجومية، رأيتك طبيبا مهزوما ترك مهنته وصار يلهث خلف كاميرات الإعلام لتوهمهم بأنك مفكر تنويري طليعي ولو على حساب دينك الذي تنتمي إليه -ربما اسما فقط وربما في الباطن أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله.كثيرا ما تتهم من ينتقدونك بأنهم يحرضون على قتلك، وهذا لا وجود له إلا في عقلك أنت فقط! لأنك تبحث عن دور يخلد ذكراك ويصنع منك الفارس شهيد العقل والحرية! لكن هيهات فأنت لست مستحقا للفروسية العقلية التنويرية.فالعالم الجليل والمفكر الفذ لا تجد في كلامه افتراءات وأكاذيب وتدليس وتلفيق وإثارة الشبهات الخبيثة المردود عليها من مئات السنين، واعلم أن ما تقوله ليس من باب حرية الفكر والتعبير، بل إنها حرية التجريح والطعن والسخرية والتوبيخ، فليس من الحرية أن ينسب إلى الدين ما ليس فيه، وليس من الحرية الاستهزاء بالعقيدة، وليس من الحرية التقول على الله بغير علم أو بث سموم الإلحاد والتشجيع عليه، "بشكل أو بآخر"، وليس من الحرية ادعاء العلم والفكر لتشويه الحقائق فلم تختلف عن الذين يفترون على البشر ويرهبونهم بحجة أن النص القرآني يقول كذا وكذا!وعليه فإن الإسلام في جوهر عقيدته ليس كهنوتا وليست تكليفاته أغلالا كما يدعي الملحدون والمعادون له في كل مكان وزمان من جانب، وكذلك المتطرفون والمتشددون الداعشيون من جانب آخر، بينما الإسلام منهج قويم ورسالة رحمة للعالمين وعقيدته قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولا يعاب عليه شذوذ بعض منتسبيه من أصحاب النفوس الفاجرة والعقول الحمقاء لأغراض دنيوية خبيثة.