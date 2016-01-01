زراعة الوادي الجديد تنظم حملات للقضاء على أوكار الخفافيش

شنّت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمدينة الخارجة، حملة موسعة للقضاء على أوكار الخفافيش بالمدينة وقراها.





وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسى، تشكيل لجنة من مدير إدارة المكافحة ورئيس قسم المكافحة والفنيين بالمديرية، واكتشاف عدد من الأوكار بمنطقة البجوات وداخل عدد من منازل المواطنين، وجرى القضاء عليها من خلال وضع غاز سام فى مكان التجمع أو عن طريق وضع أقراص سامة فى أماكن تجمعها أو غلق الجحور والفجوات التى تتواجد فيها الخفافيش.



