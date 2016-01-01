اندلاع اشتباكات بين قوات اليمن وميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة

اندلعت مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز - عربية) اليوم /الأحد/ - "إن الاشتباكات اندلعت في منطقة الدريهمي جنوب الحديدة، حيث تسعى القوات المشتركة لتحرير المدينة.. موضحة أن الاشتباكات تركزت في مناطق وادي الرمان والقازة والحمدية وأشجار الدوم جنوب غرب المديرية، وبالقرب من مناطق الجحبا".



وتحاول المليشيات الحوثية قطع خط الإمداد في الساحل باتجاه منصة العروض ومطار الحديدة، فيما تعمل القوات المشتركة، وبدعم من التحالف العربي، على تأمين المناطق التي حررتها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي في اليمن.. وبعد استعادة المطار، باتت المقاومة اليمنية على مشارف مدينة الحديدة وتستعد لتحريرها، ودحر ميليشيات الحوثي المتمردة من الميناء الاستراتيجي.