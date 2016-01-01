ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اندلاع اشتباكات بين قوات اليمن وميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
ا ش ا
اندلعت مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز - عربية) اليوم /الأحد/ - "إن الاشتباكات اندلعت في منطقة الدريهمي جنوب الحديدة، حيث تسعى القوات المشتركة لتحرير المدينة.. موضحة أن الاشتباكات تركزت في مناطق وادي الرمان والقازة والحمدية وأشجار الدوم جنوب غرب المديرية، وبالقرب من مناطق الجحبا".

وتحاول المليشيات الحوثية قطع خط الإمداد في الساحل باتجاه منصة العروض ومطار الحديدة، فيما تعمل القوات المشتركة، وبدعم من التحالف العربي، على تأمين المناطق التي حررتها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي في اليمن.. وبعد استعادة المطار، باتت المقاومة اليمنية على مشارف مدينة الحديدة وتستعد لتحريرها، ودحر ميليشيات الحوثي المتمردة من الميناء الاستراتيجي.

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. لعنة المونديال تقصي الأبطال من دور المجموعات

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

الأمن الإيراني يطلق الرصاص على المتظاهرين

وزيرة الهجرة تبحث مع المالية حل أزمة إجازات المصريين بالخارج

شاومينج ينشر صورًا من امتحان فلسفة الثانوية..والتعليم تتتبعها

مرور القاهرة: فتح كوبرى 15 مايو بعد إصلاح فاصل معدني

شاومينج ينشر إجابات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية

التعليم: ضبط مصوري امتحان الفلسفة بلجنتين بالدقهلية والقاهرة

ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب نصف كيلو ذهب

إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

أمريكية متهمة بقتل طفلتها تطلب من القاضي الانتحار.. صور

شاهد.. تمارين رياضية لحل مشاكل منطقة الظهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

إطلالة أنثوية لنادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

خروج ميسي ورونالدو من المونديال يتصدر صحف إيطاليا.. صور

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو
توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو
والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟