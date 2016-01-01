الاستثمار: تأسيس 18 ألف شركة جديدة خلال عام

أكدت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 شهدت تأسيس عدد من الشركات فاق 18 ألفا و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليون جنيه، حيث جاء القطاع الصناعى فى مقدمة القطاعات التى شهدت تأسيس أكبر عدد من هذه الشركات خلال الفترة المذكورة، بإجمالى عدد شركات تخطى 6 آلاف و500 شركة جديدة، تتيح فرص عمل متوقعة، هى الأعلى بين باقى القطاعات، تقارب 31 ألفًا و500 فرصة عمل، تلاه القطاع الخدمى بعدد 6.109 شركة جديدة تم تأسيسها، بحجم تدفق فى رأس المال المصدر هو الأعلى بين جميع القطاعات، قارب 21 مليون جنيه.



وقالت "زوبع" إن قطاع الإنشاءات جاء فى المركز الثالث من حيث جذب المشروعات الجديدة بعدد 2644 شركة جديدة تم تأسيسها منذ 30 يونيو 2017 وحتى الآن، فى حين جاء القطاع التمويلى فى المركز الأخير من حيث عدد الشركات الجديدة المؤسسة به خلال هذه الفترة، بعدد 14 شركة فقط، وبإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر قارب 430 مليون جنيه.



وأضافت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أن معدل تأسيس الشركات خلال العام المالى المنقضى شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بذات الفترة الزمنية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث لم يتعدَّ عدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2014 حوالى 8 آلاف و245 شركة فقط، بينما بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال ذات الفترة من العام الماضى (2016-2017) 15 ألفًا و200 شركة، فى حين سجل هذا العام زيادة واضحة فى تأسيس الشركات، تقارب 3 آلاف و500 شركة جديدة أكثر من ذات الفترة فى العام السابق.