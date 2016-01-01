قرقاش: نرحب بجهود جريفيث لانسحاب غير مشروط للحوثيين من الحديدة والميناء

رحّب وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش بالجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين جريفث؛ لتحقيق انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة والميناء باليمن.





وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات اليوم الأحد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لقد أوقفنا حملتنا مؤقتًا للسماح بوقت كافٍ لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل ونأمل أن ينجح.. إ ن عملية التحالف العربي لتحرير الحديدة إنما تأتي في سياق الدعم الأوسع لحركة جيه أو أي ومجلس الأمن بقراره رقم 2216، والتي تمت معايرتها لتقليل الإصابات المدنية والحد الأقصى من الضغط على الحوثيين، وقد نجحت في تحرير المطار وإجبار الحوثيين على تقديم تنازلات.





وتابع وزير الدولة الإماراتي في تغريدة ثالثة قائلاً: لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الحوثيون يشاركون بجدية في هذه العملية أم يستخدمونها كوسيلة لكسب الوقت، ولقد أعلنوا اعتزامهم استعادة اليمن كله، في تحدٍ للأمم المتحدة.





واستطرد "قرقاش" في تغريدة رابعة قائلا إن الحوثيين مستمرون في انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية وزرع الألغام الأرضية والبحرية، ووضع القناصة والأسلحة في المناطق المدنية، وتجنيد المدنيين بالقوة، بما في ذلك 15000 طفل وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.





وأضاف أيضا أن المجتمع الدولي لم يضغط على الحوثيين بقوة كافية لوقف هذه الانتهاكات، وما زلنا نأمل في أن يفعل ذلك، وأن الإجراء الذي اتخذناه بالفعل يوفر أساسا كافيا لانسحاب الحوثي غير المشروط من المدينة والميناء.





وواصل: أمام تلك الجهود المريضة، نعتقد أن استمرار الضغط العسكري يؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير الحديدة وإجبار الحوثيين على المشاركة بجدية في المفاوضات.



