نورهان إبراهيم تكتب: البقاء للأصلح

لا أعلم من أين أبدأ لأنه قد فات الأوان علي البعض وقد أوشك أن يفوت علي البعض الآخر والمحظوظ هو من لايزال في بادئ الأمر وباستطاعته أن ينتبه قبل خسارة أبنائه كالآخرين.





أعلم أن ضغوطات الحياة والتكنولوجيا بكافة أشكالها ألهت الجميع عن صلة رحمهم والزيارات العائلية والتجمعات من فترة لأخرى وليس هذا فقط بل ألهتهم عن أسرهم وأبنائهم حتى عن أنفسهم ولكن ما ذنب هؤلاء الأطفال بهذا كله؟ من أتى بهم إلى هذا العالم ؟!





أنت ..





كن على قدر هذه المسئولية حتى لا تكون أبا بالاسم فقط أو بتحليل الوراثة , أكسب أولادك فخسارتهم ليست بهينة، نعم أنا معك اليوم ما عاد يكفى وقت العمل الأساسي والساعات الإضافية من أجل دخل بالكاد يساعد على المعيشة بخلاف الساعات الأخرى الضائعة في الطريق وكم من وقت تبقى لراحتك ونومك ولكن أين أسرتك من يومك ؟





فهم أيضا لهم حق عليك ودعك من أن الزواج هو شراكة بين أثنين وأن التربية مشتركة ويجب أن يتلقاها الأولاد من كلا الطرفين للحصول علي التوازن الطبيعي وعيش حياة سوية مع أنه صحيح , ولكني أخاطب بداخلك مشاعرك التي اعتدت على غيابها أثناء غربتك, اجتماعاتك, أسفارك , روتينك اليومي وعملك الشاق فتعود منهمكا لا ترى غير وسادتك ولكنك تجهل كم من عين صغير تراقبك من بعيد منتظرة عودتك, حنانك, احتوائك, سؤالك واهتمامك فإن كنت تجد ما يلهيك عنهم فهم ليس لديهم ما يلهيهم عنك فلا تستهن بمشاعرهم تجاهك وعقولهم نبيهة رغم صغرهم, فأنت لا تعلم كيف يبدون من دونك؟ وكيف يتألمون عندما يرون ما يتمنون من غيرك! وكم من ضمة قوية بحاجتها وكم من كلمة طيبة ينتظرونها منك, فلا تكن كالآلة واترك مشاعرك تحركك معهم فاهتمامك بهم ومساندتهم سيفرق كثيرا فمهما كان دور الأم هاما باعتقادك فدورك أيضا لا يقل أهمية وكل شعور إيجابي تزرعه اليوم ستحصده غدا , أحيانا يكون أبنائك حقا هم أبطال قصتك ولكنك لا تستوعب ذلك لصغر أعمارهم فنصيحتي لك لكسب ثقتهم وودهم وحبهم :





●آمن بقدراتهم فهي محدودة بنظرك أنت فقط .





●لا تسخر منهم بعد الآن فقط ثق بهم وستري عجائب لم تكن على بالك مطلقا.





●أقضي وقتا أكثر معهم فهم أغلي وأولي من هاتفك المحمول.





●أحرص علي قضاء المناسبات الخاصة بهم كأعياد ميلادهم, حفلات تخرجهم وزواجهم وإن لم يمكنك ذلك فعلي الأقل حافظ علي تواصلك معهم عن طريق الانترنت.





● تعرف علي أصدقائهم ولا مانع من تبادل الزيارات بينكم حتى تعرف مع من أبنائك يقضون أوقاتهم.





●عاملهم وكأنهم أصدقائك حتى يشعرون بالراحة معك.





●حافظ على سرهم وكن علي قدر الأمانة ولا تستغله ضدهم أبدا.





●أعطهم مساحة من الخصوصية حتى لا يشعرون بضيق,وكن رقيبا من بعيد حتى لا يزداد الأمر سوءا.





●تناقش معهم واستمع لهم ولأفكارهم ربما تجد لديهم ما تبحث عنه بالخارج.





●كن مرنا ومسيطرا أيضا عندما يتطلب الأمر.





●أحرص علي أن تخفض صوتك أثناء حديثك معهم فلا داعي لكسب عادة سلبية منك.





انتبه لتصرفاتك فأنت أيضا مراقب منهم.





●تحكم في انفعالاتك إن صدر منهم ما يثير غضبك وخذ موقفا من أجل نصحهم وليس إرهابهم.





●دعوة صباحية منك ستؤثر إيجابيا علي صحتهم النفسية ويومهم بشكل عام.





ألقاء نظرة عليهم في غرف نومهم بعد يوم طويل لا تأخذ منك ثواني ولكنها ستترك أثرا في ذاكرتهم لسنوات.





●حافظ علي تواجدك في حياتهم وإن كنت منفصلا عن والدتهم أعلم أن وجودها لا يغني عن وجودك .





●حافظ علي أسرتك وأبنائك قبل فوات الأوان.





وتذكر أن أبناءك بحاجتك أكثر من أموالك ومعارفك وسلطاتك فهم كنز خفي لا يجده إلا من يبحث عنه.





وإن تمنيت أن يكون أبنائك حولك غدا أحرص علي أن تكون بينهم اليوم.



