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اقتصاد

عرض تجارب الحكومة بمؤتمر مصر للتميز الحكومي

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
اية الجارحى
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" الذى ينطلق يومى 3 و4 يوليو الجاري يشهد عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري، حيث تستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي في مصر، مضيفة أنه يتم كذلك مشاركة تجربة جامعة زويل الرائدة في مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات في نماذج الإدارة.

أضافت "السعيد" أن المؤتمر يتضمن كذلك عرض لتجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة هو أمر تتبعه معظم مدن العالم حاليا، حيث أصبح وجودها ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات وذلك بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستتضمن مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية ومستقبل التميز الحكومي والإصلاح الإداري في مصر.

أكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجانب الاماراتى يستعرض خلال المؤتمر العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، بما في ذلك تجربة مدينة دبي في التميز، وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز، ومناقشة كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي وتأثيرات ذلك في تحقيق النجاح، فضلا عن تناول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومي، واستعراض عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية.

أما فيما يرتبط بالابتكار في الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية في خدمات الأعمال واستعراض مفهوم الحكومات الأكثر ابتكارًا حول العالم والتميز في التحول الذكي للخدمات. 

يُذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد اعلنت فى أبريل الماضي عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك في مؤتمر صحفي حضره وفدا رسميا لحكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.

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