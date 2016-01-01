إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

وقد اختارت ارتداء النظارات الشمسية في بعض الصور، مع الاكتفاء بارتداء حظاظة باللون الأحمر في يديها، لتتناسب مع إطلالتها البسيطة والمميزة.





وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على "إنستجرام"، وقد كتبت عليها صباح الناس الجميلة، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

ظهرت الفنانة المصرية الجميلة منة فضالي بإطلالة حيوية ومشرقة في مارينا، حيث إنها ارتدت سالوبيت قصيرا باللون الأحمر، وقد كشف عن أكتافها، وهو مزين ببعض الورود البسيطة باللون الأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة حيوية ومثيرة للغاية.وتركت منة شعرها منسدلا على كتفيها، وقد بدا عليها أنها قامت بتقصيره ليتناسب مع إطلالتها البسيطة، مع ارتدائها طرحة بسيطة تربط شعرها بشكل بسيط.ولم تتكلف في وضع المكياج، فقد اختارت مكياجا بسيطا، وهادئا للغاية، حيث إنها لم تضع أى شيء على عينيها، وقد اكتفت بوضع أحمر الشفاه الذي تناسب مع لون السالوبيت الذي ترتديه، وأكمل إطلالتها، وأعطاها شكلا بسيطا للغاية.