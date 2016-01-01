ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:15 ص
منة فضالي - صورة
منة فضالي - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة المصرية الجميلة منة فضالي بإطلالة حيوية ومشرقة في مارينا، حيث إنها ارتدت سالوبيت قصيرا باللون الأحمر، وقد كشف عن أكتافها، وهو مزين ببعض الورود البسيطة باللون الأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة حيوية ومثيرة للغاية.

وتركت منة شعرها منسدلا على كتفيها، وقد بدا عليها أنها قامت بتقصيره ليتناسب مع إطلالتها البسيطة، مع ارتدائها طرحة بسيطة تربط شعرها بشكل بسيط.

ولم تتكلف في وضع المكياج، فقد اختارت مكياجا بسيطا، وهادئا للغاية، حيث إنها لم تضع أى شيء على عينيها، وقد اكتفت بوضع أحمر الشفاه الذي تناسب مع لون السالوبيت الذي ترتديه، وأكمل إطلالتها، وأعطاها شكلا بسيطا للغاية.

وقد اختارت ارتداء النظارات الشمسية في بعض الصور، مع الاكتفاء بارتداء حظاظة باللون الأحمر في يديها، لتتناسب مع إطلالتها البسيطة والمميزة.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على "إنستجرام"، وقد كتبت عليها صباح الناس الجميلة، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.
إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور
إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور
إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور
إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور
إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور
إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

ترشيحاتنا

الأمن الإيراني يطلق الرصاص على المتظاهرين

أمريكية متهمة بقتل طفلتها تطلب من القاضي الانتحار.. صور

شاومينج ينشر إجابات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية

خروج ميسي ورونالدو من المونديال يتصدر صحف إيطاليا.. صور

شاهد.. تمارين رياضية لحل مشاكل منطقة الظهر

خاميس رودريجيز يثير الرعب فى كولومبيا قبل مواجهة إنجلترا

المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر بـ 1.42 تريليون جنيه

مفاجأة.. رينارد يعتزم الرحيل عن المغرب ويقترب من الفراعنة

اسبانيا وروسيا فى مواجهة تكسير العظام فى دور الـ16 اليوم

بيليه يشيد بأسطورة فرنسا الجديد ويتمنى ابتعاده عن البرازيل

ماسك فعال للتخلص من إسمرار البشرة نهائيا

شاهد... ليلى علوي ترقص على «3 دقات»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مشرقة لـ منة فضالي في مارينا.. صور

إطلالة أنثوية لنادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح.. صور

خروج ميسي ورونالدو من المونديال يتصدر صحف إيطاليا.. صور

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو
توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو
والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟