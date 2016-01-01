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أخبار البلد

التعليم تشارك في معرض رأس البر الأول للكتاب

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا أعلنت خلاله أن وزارة الثقافة قامت بدعوة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإشتراك في فاعليات معرض رأس البر الأول للكتاب، والمقام في الفترة من (25 يونيو إلى 6 يوليو 2018) بمدينة دمياط.

وأوضحت الوزارة أنه بالفعل تم الاشتراك فى معرض رأس البر للكتاب ، بإشراف الدكتورة ايمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وقيادة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، وسامية أبو الفتوح مدير إدارة المرشدات، مشيرةً إلى أنه قد تم تقديم فقرات فنية متنوعة من تلاميذ مدارس (رويال الخاصة) بالمعرض وسط ترحيب هائل من السادة رواد المعرض، وإشادة مسئولي المعرض بنشاط الوزارة.

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