التعليم تشارك في معرض رأس البر الأول للكتاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا أعلنت خلاله أن وزارة الثقافة قامت بدعوة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإشتراك في فاعليات معرض رأس البر الأول للكتاب، والمقام في الفترة من (25 يونيو إلى 6 يوليو 2018) بمدينة دمياط.



