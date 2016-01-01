العثور على تابوت أثري من الجرانيت شرق الإسكندرية

عثر مقاول بناء على تابوت أثري مغلق من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر بإرتفاع 1.85 متر يزن 30 طناً تقريبًا، أثناء أعمال الحفر في قطعة أرض فضاء شرق الإسكندرية.





تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم سيدي جابر، تفيد العثور علي تابوت أثري مغلق أسفل العقار رقم 8 شارع الكرملي، دائرة القسم.





بالإنتقال والفحص، تبين العقار محل البلاغ عبارة عن قطعة أرض مساحتها 150 مترا مربعا تقريبًا ملك المدعو "م ا م"، وأثناء قيام المدعو "أ ع م"، 41 عاما، مقاول، مقيم شارع طمازين، دائرة قسم أول الرمل، بأعمال مجسات لإستخراج رخصة بناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية عُثر على تابوت أثري مغلق من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر بإرتفاع 1.85 متر يزن 30 طناً تقريبًا.





تم إخطار عمليات المحافظة وحي شرق، ومنطقة آثار الإسكندرية، والتنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لاستخراج التابوت واتخاذ ما يلزم حياله.



