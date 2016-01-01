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أخبار العالم

البيان تشيد بالشراكة المصرية الإماراتية في مختلف المجالات

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
ا ش ا
أشادت صحيفة "البيان" الإماراتية بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية ذات الجذور التاريخية في مختلف المجالات بين الإمارات ومصر.

وأكدت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم، الأحد تحت عنوان "الإمارات ومصر شراكة متميزة" - أنه في إطار سعي البلدين الشقيقين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات بينهما، يأتي بعد غد، الثلاثاء، انعقاد مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين البلدين، والذي يعد الأول من نوعه في مصر لتحديث وتطوير الأداء الحكومي بهدف بناء نموذج إداري عربي ناجح ومتميز.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى استعراض التجارب الناجحة في البلدين، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي، كما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في إطار (رؤية مصر 2030).

وقالت "البيان" إن المشاركة الإماراتية في المؤتمر تأتي تأكيدا لحرص دولة الإمارات على بناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، والعمل على بناء نموذج تعاون إداري ومعرفي حكومي عربي يرسّخ العلاقة التاريخية، ويطلق تجربة جديدة في التعاون بين الدول العربية عبر الاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة.

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