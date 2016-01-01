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اقتصاد

أسعار الاسمنت اليوم

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسمنت، اليوم، الأحد، بالأسواق، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 908 جنيهات للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ900 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 895 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 855 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 853 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 863 جنيهاً للطن، و"السويدي" بـ930 جنيهًا.

وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية «التوفير» 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.

أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 2230 جنيهًا للطن، و«سوبر رويال المنيا» 2255 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 2300 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" 2280 جنيهًا للطن.

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