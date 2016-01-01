انتحار مريض داخل مستشفى غرب الإسكندرية

أقدم مريض يعاني مرضا مزمنا على الانتحار بإلقاء نفسه من نافذة القسم بالطابق السابع بأحد مستشفيات غرب المدينة، مما أدى لوفاته.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، من مستشفي فاطمة الزهراء الخاصة الكائنة بدائرة القسم، بإنتحار أحد المرضي النزلاء بالمستشفى.



وبالانتقال والفحص، تبين قيام المدعو "ج ا ع"، 56 عاما، بالمعاش، مقيم دائرة قسم كرموز، المحجوز بقسم العناية المركزة بتاريخ 28 الجاري، للعلاج من أمراض القلب والضغط والالتهاب الرئوي بإلقاء نفسه من نافذة القسم بالطابق السابع بالمستشفى، مما أدى لوفاته.



بسؤال كل من نجله "أ ج ا"، 33 عاما، فني تبريد وتكييف، مقيم بذات العنوان، و"م ع م"، 36 عاما، طبيب بقسم العناية المركزة بالمستشفي، قالا أن المذكور كان يعاني من حالة اكتئاب نفسي في الآونة الأخيرة ليأسه من الشفاء، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته.



تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.