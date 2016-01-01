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أخبار العالم

ميركل: تعاون أمني مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:25 ص
نجيلا ميركل
نجيلا ميركل
على صالح
أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن المانيا وبريطانيا قررتا الحفاظ على علاقات قرب على مستوى الشأنين الخارجي والأمني حتى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الألمانية اليوم الأحد أن برلين ولندن ستبقيان شريكتين على الساحة الدولية وتتفاعلان مع بعضهما البعض داخل منظمة حلف شمال الأطلسي والمنظمات الدولية الأخرى.

وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية متزامنة مع الزيارة المرتقبة لـ رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى العاصمة برلين الخميس المقبل.

وسيركز الجانبان على انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة .

من جانبه تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن المملكة المتحدة ورئيس حكومتها ماي، قائلا: ان الاتحاد الاوروبي لن ينتظر طويلا من أجل الخروج البريطاني .

وكانت المملكة المتحدة قد صوتت على الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء عقد في 23 يونيو 2016 ووفقا لنتائجه فإنه كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة الأوروبية في 29 مارس، ولكن المحادثات جرى فيها التمسك بشروط الخروج، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما نوع الاتفاقات التي تنظم العلاقات بين الشركاء التي ستخرج بموجبها المملكة المتحدة.

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