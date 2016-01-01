1.8 مليار جنيه استثمارات مدينة العبور بالعام المالى الجديد

أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن موازنة المدينة خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019، الذى يبدأ اليوم الأحد تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه تقريبا.



وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن الموازنة تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة.



أوضح عمران أنه يأتى على رأس المشروعات استكمال مشروعات الإسكان المتميز "سكن مصر" فى العبور، وكذا المرحلة الثالثة من الإسكان المتوسط "دار مصر" ومشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والمنفذ به نحو 28 ألف "شقة" بالمدينة تنتهى فى 30 سبتمبر المقبل بنهاية الربع الأول من العام المالى.