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حوادث

ضبط 630 كيلو سلع غذائية فاسدة في حملات تموينية بالإسكندرية

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:50 م
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع فاسدة
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق بهدف السيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني، تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ففي مجال السلع الغير صالحة، تم ضبط المدعو "ع ح ش"، 46 عاما، المدير المسئول عن محل علافة، بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها "630" كجم من السلع الغذائية (لبن بودرة – أرز بسمتي منشأ بكستاني)، جميعها منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 6252/2018 جنح قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط المدعو "ي ع ع"، 32 عاما، بائع بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "200" علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر.. وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

أما فى مجال بيع الخضار والفاكهة بالجملة خارج أسوار سوق الجملة، قامت حملة من ضباط الإدارة ومفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة بمنطقة النزهة، دائرة قسم شرطة باب شرقي استهدفت بعض تجار الخضر والفاكهة الذين يقومون بالاتجار فى الخضر والفاكهة خارج سوق الجملة للتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة.

أسفرت عن ضبط كل من "ع ا م"، قائد السيارة رقم 3351 جمرك السلوم، مُحملة بكمية قدرها "20" طن خضراوات، و"م ا ع"، قائد السيارة رقم 32114 جمرك السلوم، مُحملة بكمية قدرها " 15 " طن خضراوات، و"و ا م"، قائد السيارة رقم 212649 جمرك السلوم، مُحملة بكمية قدرها "15 " طن فاكهة.

تم إدخال السيارات بحمولتهم إلى داخل السوق لبيعها أسهامًا فى توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة وتم تحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة، وتحررت المحاضر اللازمة.

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