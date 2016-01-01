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حوادث

المؤبد لموظف ونجليه و10 سنوات لآخرين في جريمة قتل بالشرقية

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:53 م
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود، وماهر كمال بيومى، وأمانة سر نبيل شكرى وأحمد نصر، موظف بالتربية والتعليم ونجليه بالسجن المؤبد، و9 من أقاربه بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بقتل جارهم المزارع والشروع فى قتل والده لوجود خلافات بينهم على الحد الفاصل بين الأرض الزراعية للطرفين.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى مشتول المركزى، بوصول مزارع 57 عاما ونجله 30 عاما من قرية الغفارية، مصابين بنزيف داخلى وكسور متعددة وأن الابن لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

أشارت التحقيقات إلى أن وراء الحادث 12 شخصًا من أسر واحدة، من جيران المجنى عليهما، وأنه توجد خلافات بينهم منذ فترة طويلة بسبب الحد الفاصل بين أراضيهم الزراعية، وحدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليهما تطورت لمشاجرة، قاموا خلالها بالتعدى عليهما بالضرب بالشوم والمواسير والبلط الحديدية، محدثين بهما الإصابات التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر.

تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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